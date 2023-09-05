Pertek Kaymakamı Coşkun, göreve başladı

Tunceli’nin Pertek ilçesine atanan Kaymakam Ahmet Coşkun, görevine başladı.

Tunceli’nin Pertek ilçesine atanan Kaymakam Ahmet Coşkun, görevine başladı.Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı ile Pertek’e atanan Kaymakam Ahmet Coşkun ilçedeki görevini başladı. Kaymakam Coşkun için Hükümet Konağı önünde kurum amirleri ve personelin katılımıyla karşılama töreni düzenlendi. Törenin ardından Kaymakam Coşkun, kurum amirleri ile tanışma toplantısı gerçekleştirdi.