Pertek Belediyesi 500 öğrenciye çorba ikram edecek!

Ülkemizdeki zorlu ekomomik koşullar devam ederken Pertek Belediye Başkanı Ruhan Alan, Pertek ilçesi’nde öğrenim gören üniversite öğrencileri için belirli saatlerde sıcak çorba ikramının yapılacağını açıkladı.

RUHAN ALAN EKMEK FİYATININ ARDINDAN ÖĞRENCİLERE DE MÜJDE VERDİ!

Ülkemiz de zorlu ekonomik koşullar devam ederken bu kış günlerinde iç ısıtacak iki güzel haber Pertek Belediye Başkanı Ruhan Alan’dan geldi.

Geçtiğimiz günlerde Türkiye’nin birçok bölgesinden daha ucuza, 2 buçuk liraya vatandaşların sofralarına ekmek götüreceğini açıklayan Ruhan Alan şimdi de Pertek İlçesi’nde öğrenim gören üniversite öğrencilerine çorba ikramı yapılacağını açıkladı.

Bu zorlu kış günlerinde yaklaşık 500 üniversite öğrencisinin, içini ısıtacak, karnını doyuracak müjdeyi açıklayan Pertek Belediye Başkanı Ruhan ALAN; “Sevgili gençler size güzel bir haberim var. İlçemizde öğrenim gören üniversiteli arkadaşlarımıza her sabah, günün belli saatlerinde sıcak çorba ikramında bulunacağız, şimdiden afiyet olsun.” Dedi.