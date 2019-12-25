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Giriş Tarihi : 25-12-2019 22:30   Güncelleme : 25-12-2019 22:32

Periler evinde yenildi

Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 11. haftasında B. Elazığ İl Özel idare, evinde karşılaştığı  Çukurova Basketbol’a 85-79 yenildi.  

Periler evinde yenildi

Elazığ İl Özel İdare Spor Salonu’nda oynanan maça etkili başlayan Elazığ ekibi ilk periyodu 29-21 önde tamamlandı. İkinci periyotta yoğun itirazlardan dolayı Mersin ekibinin antrenörü Ceyhun Yıldızoğlu salondan çıkartılırken, bu çeyrek de Elazığ ekibinin 50-42’lik üstünlüğüyle geçildi. Üçüncü çeyrekte dış atışlardan önemli sayılar çıkaran Çukurova Basketbol, son periyoda 64-62’lik üstünlükle girmeyi başardı. Elazığ ekibinde kaptan Nihan Demirkol’un 5 faulle oyun dışı kalmasından sonra bordo-beyazlı ekip, salondan 85-79 mağlup ayrıldı ve bu sezon ilk kez iç sahada kaybetti. Elazığ ekibinde Kia Vaugh’un 24 sayısı galibiyet için yeterli olmazken, rakip takımda Gabriela, Bentley ve Tuck 18’er sayıyla oynadı.

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