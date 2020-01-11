Advert
Spor
Giriş Tarihi : 11-01-2020 17:32

Periler bu kez yüzleri güldüremedi

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 14. haftasında Elazığ İl Özel İdare, evinde karşılaştığı İzmit Belediyespor’a 87-69 mağlup oldu.  

Periler bu kez yüzleri güldüremedi

Elazığ İl Özel İdare Spor Kompleksi’nde oynanan maça etkili başlayan bordo-beyazlı ekip, pota altından bulduğu isabetli atışlarla ilk periyodu 24-21 önde tamamladı. İkinci periyotta toparlanan İzmit ekibi özellikle dış atışlardan bulduğu sayılarla farkı eritti ve devreye 43-35’lik üstünlükle girdi. Üçüncü periyotta Courtney’in kritik sayılarıyla farkı korumayı başaran konuk takım, bu çeyreği de 66-56 önde tamamladı. Büyük heyecana sahne olan son periyotta Elazığ ekibi farkı 7 sayıya kadar indirmesine rağmen bir türlü rakibinin direncini kıramadı ve salondan 87-69 mağlup ayrıldı.  Elazığ İl Özel İdare'de Kia Vaughn'un 34 sayısı mağlubiyeti önleyemezken, İzmit Belediyespor'da Courtney 29 sayı üretti.

ETİKETLER: elazığ il özel idare basketbol elazığ kadınlar basketbol
NELER SÖYLENDİ?
@
KÖŞE YAZARLARI TÜMÜ
NAMAZ VAKİTLERİ
PUAN DURUMU
  •   Takım P O
  • 1 Sivasspor 37 17
  • 2 İstanbul Başakşehir 33 17
  • 3 Trabzonspor 32 17
  • 4 Fenerbahçe 31 17
  • 5 Beşiktaş 30 17
  • 6 Alanyaspor 29 17
  • 7 Galatasaray 27 17
  • 8 Yeni Malatyaspor 24 17
  • 9 Gaziantep FK 24 17
  • 10 Göztepe 23 17
  • 11 Denizlispor 22 17
  • 12 Çaykur Rizespor 20 17
  • 13 Gençlerbirliği 18 17
  • 14 Kasımpaşa 15 17
  • 15 Konyaspor 15 17
  • 16 Antalyaspor 14 17
  • 17 MKE Ankaragücü 12 17
  • 18 Kayserispor 10 17
HAVA DURUMU
Gazete Manşetleri
Yol Durumu
ARŞİV ARAMA