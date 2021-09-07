Tüm Türkiye’de olduğu gibi Elazığ’da da bugün itibariyle toplu alanlara girişlerde PCR testi zorunluluğu başladı.

Bu kapsamda kentte bulunan otogar ve sinema salonlarına gelen aşısız vatandaşlar PCR testlerini gösterdi. Aşısız olup PCR testini de yaptırmayan vatandaşlar, ilgili alanlara alınmadı.

İçişleri Bakanlığı, korona virüsle mücadele sürecinde yeni bir genelge göndererek, iki aşısını yaptırmayan, son 48 saat içerisinde PCR testi negatif çıkmayan veya 180 gün öncesine kadar korona virüs geçirmemiş kişilerin özel araç hariç uçak, otobüs, tren ve diğer toplu ulaşım araçları ve sinema, tiyatro ve konser alanlarına girişlerini kısıtlamıştı. Bu kapsamda Elazığ’da da alınan kararlar uygulanmaya başlandı. Şehirlerarası yolculuk yapacak olan veya sinema salonlarına gelen vatandaşlar, PCR testlerini göstererek içeri girerken, aşı olmayan veya test vermeyen vatandaşlar içeri alınmayarak test için hastanelere yönlendirildi.

"AŞI OLMAYIP PCR TESTİNİ YAPTIRMAYANLAR YOLCULUK YAPAMAYACAK"

Elazığ Şehirlerarası Otobüs Terminalinde görev yapan Emre Şimşek, yeni kararı uygulamaya başladıklarını söyledi. Şimşek, "Bu saatten sonra aşı olmayıp PCR testini yaptırmayanlar yolculuk yapamayacak. Biz HES kodu uygulamasını girince, sistem bize otomatik gösteriyor. En az 2 aşıyı yaptırmanız gerekiyor veya 18 yaş üstünün PCR testi yaptırması gerekiyor. Devlet bu konu hakkında çalışıyor. Herhangi bir problem de yok. Ama ne yazık ki tam anlamıyla bilgilenmediği için buraya gelenler sıkıntı yaşıyor. Özelikle öğrenciler üniversitenin açılmasından dolayı yolculuk fazla. Aşı olmayan çok vatandaş var. Bundan dolayı sıkıntı yaşıyoruz. Günümüzün çoğu vaktini insanlara aşı olmaları gerektiğini hatırlatıyoruz. İşlerimizi güzel yoğunluk var devletimiz fiyat çalışması yaptı. HES kodunuzu girince hastalık gibi bir durumunuz varsa, otobüse binemiyorsunuz. Bazıları testi yapıp sonuçlar çıkmadan binmek istiyor, yolculuk sırasında testi pozitif çıkabiliyor. O zaman bütün otobüs karantinaya alınmak zorunda kalınıyor. Şuanda yolcunun TC’sini sisteme girdiğimiz zaman eğer aşılar yapılmamış ve PCR testi yoksa, işlemi tamamlayamıyoruz. Kesinlikle PCR testiniz veya iki aşınız yoksa yolculuk yapamıyorsunuz” dedi.

20 yıldır Şehirlerarası Otobüs Terminalinde çalıştığını ifade eden Orhan Kömürcü de, "Aşı zorunluluğundan dolayı yolcular gibi biz de problem yaşıyoruz. Çoğu vatandaş aşı olmamış, tereddütleri var. Aşı yapmadıkları için de yolculuk yapamıyorlar. Bu durum da bize yansıyor, kapasite düşüyor. Biz de bu tür sorunlar yaşıyoruz. Yolcular sürekli arıyor, kaç tane aşı olmamız lazım diye. Benim aşım var arkadaşımın yok olur mu? Bu günden itibaren aşı ve PCR testi zorunlu. Yolculuk yapabilmek için iki aşının da yapılması lazım. HES kodu sorgulamamız önceden de vardı. Biz de sonuç ne olur bekliyoruz" diye konuştu.