Patpat motoru devrildi: 1 ölü, 1 yaralı   

Elazığ’ın Baskil ilçesinde patpat motorunun devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, dün öğleden sonra Baskil ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İsmet Şoku (68) torunu ile birlikte patpat motoruna bindi. Şoku’nun iddiaya göre fren yerine gaza basması sonucu araç devrildi. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Aracın altında kalan Şoku ve torunu, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralı olarak Fırat Üniversitesi Hastanesine sevk edilen Şoku, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.