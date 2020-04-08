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Diyarbakır
Giriş Tarihi : 08-04-2020 15:28

Patlamanın yaşandığı bölgede operasyon devam ediyor

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde terör örgütü PKK mensuplarınca 5 sivilin şehit olduğu saldırı sonrası başlatılan operasyon devam ediyor.

Patlamanın yaşandığı bölgede operasyon devam ediyor

Askerlerin ormanlık arazide yürüttüğü operasyona havadan İnsansız Hava Araçları (İHA) ve Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) destek veriyor.  Kulp ilçesine bağlı Güleç köyünde, terör örgütü PKK mensupları ormanlık alana ağaç toplamaya giden sivilleri taşıyan aracın geçişi sırasında el yapımı patlayıcısı infilak ettirilmesi sonucu 5 sivil şehit oldu. Olayın ardından güvenlik güçleri tarafından bölgede teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için operasyon başlatıldı. Askerler köye giriş çıkışları kapatırken, ekiplerin incelemesini tamamlamasının ardından patlamadan dolayı zarar gören araç bölgeden kaldırıldı. Askerlerin ormanlık arazide yürüttüğü operasyona havadan ise İHA ve SİHA'lar destek veriyor.  

Patlamanın yaşandığı bölgeye yakın mesafede evi bulunan Abdulaziz Teymur, patlamanın sabah 06.30 civarında yaşandığını ve patlama sesini duyduğunu söyledi. Teymur, "Patlamada hayatını kaybedenler burada odun toplamaya her sabah geliyorlardı. Allah onların hakkını bırakmasın" dedi. Bölgede havadan ve karadan operasyonlar devam ediyor.

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