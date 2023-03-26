‘Partimiz seçimlerde en iyi sonucu alacak’

Yeniden Refah Partisi Elazığ Milletvekili Aday Adayı Salih Satıcı, vatandaşların partilerine teveccühün çok yüksek olduğunu ifade ederek “Partimizde asla ben yoktur, biz vardır” dedi.

“ARTIK ESKİ TÜRKİYE YOK”

Salih Satıcı; Halkımızdan bizlere oy veren olsun vermeyen olsun bizlere çok sıcak davranıyorlar. Elimizi samimiyetle sıkıyor vatandaşlarımız, söylediklerimizi can kulağıyla dinliyor. Vatandaşlarımız partililerimizin şahıslarıyla ilgili konuşmadıklarını çok iyi biliyorlar vatanımız ve milletimiz için konuştuğumuzu biliyorlar. Artık, eski Türkiye yok eskiden sadece bir televizyon kanalı vardı herkes onu izliyordu. Şimdi sosyal medya gibi dev bir platform var insanlar istediği şeylere saniyeler içinde ulaşabiliyorlar”

“BİZ, YENİLİKÇİ PARTİ DEĞİL GELENEKSELCİ PARTİYİZ”

Biz yenilikçi parti değil gelenekselci partiyiz diyen Aday Adayı Salih Satıcı; “İttifak konusunda genel başkanımız ne söylerse biz ona uyarız. Genel Başkanımız, Cumhur İttifakını destekleme kararı aldı. Bizlerde onu destekleyeceğiz. Yıllardır bizim partimizde lidere sadakat esastır. Bizim bunu yargılama ve sorgulamamız doğru olmaz. Biz, geçmişte rahmetli hocamıza ve şimdide Genel Başkanımız Fatih Beye kalbi olarak inanıyoruz. Bu seçim çok ülkemizin geleceği çok önemlidir. Genel başkanımız ve kadrolarımız bu kararı almıştır. Partimiz, genel seçimlerde kendi logosu ile girecek. Ben partimizin en iyi sonucu alacağına inancım tamdır”

“Kimin aday olduğu önemli değil”

Yeniden Refah Partisi Elazığ Milletvekili Aday Adayı Salih Satıcı, “Allah nasip etti partimizden aday adayı olduk. Partimizde aday adaylığı süreci bitti. Genel Merkezimizin değerlendirmesi ile adaylarımız belli olacak. Bizim aday olmamız önemli değil bizim için partimiz önemlidir. Genel merkezimizin kimlerin aday olmasına karar verirse biz onlara saygı duyarız. Bizler, gece gündüz partimize çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

