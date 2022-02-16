‘Partimiz dimdik ayaktadır’

Demokrat Parti Elazığ İl Başkanı Özkan Delen, siyasi iktidarın partilerinin adını kullanarak siyasi rant elde etme cabasına girmesi beyhudedir. Dedi.

Başkan Delen; “Demokrat Parti Türk siyasi tarihinde ilkleri başaran ;tek adam ve tek parti zihniyetine karşı durarak, ülkemizin ve milletimizin demokratikleşme ve demokrasi yolunda kazanmış olduğu çok büyük bir zaferin mimarıdır.

Bugün ülkemizi tek adam zihniyetiyle yöneten ve bu ısrarından vazgeçmeyen siyasi iktidar ve ortakları, demokrat partinin adını kullanarak başarısızlıklarına ve çaresizliklerine devam etmek için taraftar bulamayacaklardır.

Demokrat parti ülkemizdeki demokrasi mücadelesinin bedelini "dar ağacında" ödemiş bir partidir. Partimiz Adnan Menderes İle başlayıp Süleyman Demirel ile devam eden kutlu bir davanın savunucusu olarak, başta Sayın genel başkanımız Gültekin UYSAL beyefendi, tüm parti teşkilatımız, il-ilçe başkanlarımız ve bu kutlu davaya gönül vermiş yurttaşlarımızla birlikte dimdik ayaktadır.

Bugün ülkemizi siyasi ve ekonomik olarak dar bir boğaza ve çıkmaza sokan siyasi iktidarın partimizin adını kullanarak siyasi rant elde etme cabasına girmesi beyhudedir” ifadelerine yer verdi.