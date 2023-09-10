Park halindeki tankerin altına giren otomobil kağıt gibi ezildi: 1 yaralı

Elazığ’da park halindeki su tankerin altına giren otomobil kağıt gibi ezildi. Otomobil sürücüsü, itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Elazığ’da park halindeki su tankerin altına giren otomobil kağıt gibi ezildi. Otomobil sürücüsü, itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.Kaza, Akpınar Mahallesi Şehit Jandarma Uzman Çavuş Cengiz Darbaş Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.A. yönetimindeki 61 VH 541 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki 23 AAK 989 plakalı tankere çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü A., otomobilde sıkışırken, vanası kırılan tankerden su fışkırdı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kağıt gibi ezilen ve hava yastıkları açılmayan otomobil sürücüsü E., itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası sıkıştığı yerden çıkarıldı. Olay yerinde hazır bulunan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası yaralı, Fırat Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı.Polis, kaza ile ilgili inceleme yaptı.