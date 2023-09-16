Park halindeki araç alev topuna döndü

Elazığ’ın Karakoçan ilçesinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı park halindeki araçta yangın çıktı. Ekiplerin müdahalesi ile yangın söndürülürken, alev topuna dönen araç kullanılamaz hale geldi.

Elazığ’ın Karakoçan ilçesinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı park halindeki araçta yangın çıktı. Ekiplerin müdahalesi ile yangın söndürülürken, alev topuna dönen araç kullanılamaz hale geldi.Olay, Karakoçan ilçesinde meydana geldi. Bir oto tamirci dükkanının önünde park halinde bulunan araç, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı aniden alev aldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Alev topuna dönen araç kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.