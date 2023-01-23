Park halindeki araç alev aldı

Elazığ’da otopark içerisinde bulunan bir otomobil, bir anda alev aldı. Elazığ Belediyesi güvenlik personeli ve ardında itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği araç, kullanılamaz hale geldi.

Olay, Elazığ Belediyesi binası yanında bulunan açık otoparkta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halinde bir otomobil henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı motor kısmından bir anda alev aldı. Yangını gören belediye güvenlik görevlileri yangın tüpleri ile ilk müdahaleyi yaptı. Ardından olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri araca müdahale ederek söndürdü. Büyük bir kısmı yanan otomobil, kullanılmaz hale geldi. Yangınla ilgili ekipler inceleme yaptı.