Park halinde alev topuna döndü  

Minibüs kullanılmaz hale geldi.

Elazığ’da park halindeki minibüs alev topuna döndü.Olay, Doğukent Mahallesi Fethi Sekin Şehir Hastanesi karşısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halindeki minibüs henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı alev aldı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Alev topuna dönen minibüs itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonrasında minibüs yanarak kullanılamaz hale gelirken, yanında bulunan otomobilde maddi hasar oluştu. Yangının çıkış sebebiyle ilgili çalışma başlatıldı.