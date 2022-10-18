Park halinde alev alev yandı   

Elazığ’da park halindeki pikap, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı alev alev yandı.

Edinilen bilgilere göre olay, gece saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Park halindeki pikap, henüz bilinmeyen bir nedenle yandı. Aracın yandığını gören mahalle sakinleri durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen Elazığ Belediyesi itfaiye ekipleri yanan araca müdahale ederek söndürdü. Pikabın kasasında bulunan 2 adet mutfak tüpünün patlamaması faciayı önlerken, araç kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.