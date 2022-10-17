Parçikanlılar bir araya geldi

Parçikanlılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tanışma toplantı gerçekleştirildi. Toplantıda Baskil ve Kömürhan bölgesindeki Parçikanlılar aşiret mensuplarıyla bir araya gelindi.

ZİL AYAZ : ‘’İKİ İLİN DEĞERLİ MENSUPLARI İLE BİR ARADA OLMAK MUTLULUK VERDİ’’

Elazığ Parçikanlılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Onursal Başkanı Halis Zilayaz, toplantıya katılanlara teşekkür etti. Zilayaz, İki ilin değerli mensupları burada buluştuk çok mutlu ettiniz bizi çok teşekkür ediyorum hepinize” dedi.

AVCIL: “AMACIMIZ İNSANLARIN GEÇMİŞTE OLAN BAĞLARINI UNUTMAMASI VE DAHA ÇOK PERÇİNLEŞTİRMESİNİ SAĞLAMASIDIR’’

Parçikanlılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Osman Avcıl, Parçikanlılar aşiretinden bahsederek toplantının amacından bahsetti. Avcıl, “Elazığ Parçikan aşireti 500 yıldır bölgenin en köklü aşiretlerinden biri. Doğu göçüyle beraber Harput’a, Harput’tan da Türkiye geneline yayılmış bir aşiret Elâzığ genelinde 120 bin nüfusa sahip olduğunu düşündüğümüz bir aşiret. Bizde Parçikan Derneği başkanı olduğumuzda da bana il dışından tarih arşivleri de çıktığında insanlar geçmişini araştırdığında kendi geçmişlerini görüp bu özlemle bize de ulaştıklarını görünce bizde bu parçikanlılar aşiretinin bu köklü yapıyı inşallah akrabalık bağlarını tanışma anlamında ve aşiretimizin diğer ilçelerde de tanışma anlamında inşallah bir araya gelmeye ilk Baskil, Kömürhan bölgesinde başlattık, inşallah hayırlara vesile olur” dedi.

AKMURATTAN BİRLİK BERABERLİK MESAJI

Baskil Belediye Başkanı İhsan Akmurat, birlik ve beraberlik mesajı verdi. Akmurat, “Bir ve beraber olmakla güç doğar dedi. Akmurat ‘’ İnşallah bugünden itibaren bölgemizde bu birlikteliğin ve beraberliğin katlanarak büyümesi için hep birlikte üzerimize düşen görevi yerine getirmemiz gerekir” dedi.

GÜDER: “BU TOPLANTILAR ORTAK AMACI HAYATA GEÇİRECEK OLAN ALTIN ANAHTARLARDIR”

Bingöl Kığı Kaymakamı Mehmet Güder, düzlenen toplantının önemine dikkat çekti. Güder, “Bu toplantılar, birliktelikler gerçekten ortak aklı, ortak amacı hayata geçirecek olan altın anahtarlardır. İnşallah bu ve buna benzer sorunlar tartışılır ve devletimizin sunduğu güzel imkânlar çerçevesinde hayata geçer, göç vermeyiz insan kaybetmeyiz tam tersi gidenlerde ger, döner ve kırsal kalkınma daha güzel, daha sağlam bir zeminde sağlanır” dedi.

SARAÇ: “PARÇİKAN AŞİRETİ 10 NESİLDİR BU BÖLGEDE KONUMLANMIŞ BİR AŞİRET”

TEİAŞ 13. Bölge Müdür Ahmet Saraç, Parçikan aşiretinin dernekleşme sürecini aktardı. Saraç, “Malatya Parçikan Derneği yaklaşık 30 yıldır dernekleşme çalışmasını tamamlanmış ve bölgeye çeşitli konularda hizmet vermektedir. Yıllardır biz Elazığlılar olarak bunları örnek almaya çalışıyoruz ama maalesef Elazığ Parçikanlılar Derneği 5 yıl önce Selahattin Saraç başkanlığında kuruldu ve bir dönem hizmet verdikten sonra başkanlığı Osman Avcıl başkanıma devretti. Parçikan aşireti Murat Nehri’nin güneyinden Kemaliye ilçesi arasına kadar geniş bir bölgeye yerleşmiş bir aşiret. Özellikle 10 nesildir bu bölgede konumlanmış bir aşiret” dedi.

KAPLAN: “ARKADAŞLARIMA ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUM”

Malatya Parçikanlılar Dernek Kurucusu Hasan Kaplan, toplantıda emeği geçenlere teşekkür etti. Kaplan, “Elazığ Dernek Başkanımızın böyle güzel bir toplantıyı başardığı için kendisine çok teşekkür ederim. İnşallah bu ilk değil bunun devamı gelir ileri de buluşmalarımız daha iyi olur onun için Malatya Parçikanlılar adına arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.