Parçikan Aşireti Derneğinde Avcıl dönemi başlıyor

Yüzlerce yıldır Elâzığ’ın ve bölgenin en eski aşiretlerinden olan Parçikan aşireti derneği yönetim kurulu başkanlığına Av. Osman Avcıl getirildi.

Elazığ başta olmak üzere Türkiye çapında geniş bir kitleye sahip olan aşiretin 2021-2022 yılı dönemine ait olağan genel kurulu yapılmış ve yönetim kurulu başkanlığına ELMUTDER Yönetim Kurulu Başkanı Av. Osman Avcıl getirilmiştir.

KISA BİR SÜRE SONRA VÂKIFA DÖNECEĞİZ

Yeni başkan Av. Osman Avcıl ”Bu Derneği en kısa zamanda daha iyi yerlere getirmek için vakıf’a dönüştürmeyi düşünüyoruz" dedi. Amaçlarının birlik, beraberlik ve sevgi çerçevesinde olacağına dikkat çeken Avcıl "Bundan böyle, daha çok çalışacağız" şeklinde konuştu.

TEŞEKKÜR ETTİ

Parçikan aşireti derneği üyelerine ve yönetim kurulu üyelerine teşekkürlerini ileten Av. Osman Avcıl " Bize bu görevi layık gören aşiret derneğimizin yönetim kurulu üyelerine ve diğer üyelere teşekkür ediyorum. İnşallah bu bayrağı daha iyi yerlere taşıyacağız" diyerek sözlerine son verdi.