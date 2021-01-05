Para dolu çantayı buldu saymadan polise gitti

İnşaat işçisi örnek davranış sergiledi.

Elazığ’da, eşi ve çocuklarıyla birlikte kayınvalidesine giderken içerisinde 22 bin TL olan el çantası bulan inşaat işçisi Faik Ortaç, gittiği polis merkezinde memurların ulaştığı sahibine teslim etti, örnek oldu.

İnşaat işçisi Faik Ortaç, eşi Ayten ve çocukları ile kayınvalidesine misafirliğe gittiği sırada çocuklarının fark etmesi üzerine İstasyon Caddesi üzerinde bir el çantası buldu. Bir mağazanın önündeki ağacın altında duran çantayı açan ve içerisinde yüklü miktarda para olduğunu gören Ortaç çifti, çocukları eve bırakıp kendilerine en yakın Çarşı Şehit Mehmet Ali Çakır Polis Merkezi'ne giderek polise bilgi verdi. Parayı saymadan polislere veren Ortaç çifti, polisten çanta içerisinde 22 bin TL olduğunu öğrendi. Bu arada polis, çantadan çıkan evraklardan paranın Elazığ’da bir mağaza zincirinin sahibi Kani Kızılgül’e ait olduğunu tespit etti. Çantasının kaybolduğundan haberi olmayan ve haber verilmesi üzerine polis merkezine gelen Kızılgül’e parayı, polislerle birlikte Faik Ortaç teslim etti.

“ALLAH, HARAMI BANA DA ÇOCUKLARIMA DA NASİP ETMESİN”

O anları anlatan inşaat işçisi Faik Ortaç, “Eşim ve çocuklarımla beraber kaynanamın evine gidiyorduk. Caddeden geçerken çocuğum yerde çanta gördü ve biz de baktık ki içinde para var. Çocukları kaynanamlara bıraktım ve eşimle beraber karakola geldik. Burada sahibini buldular çağırdık ve biz de teslim ettik. Allah, haramı bana da çocuklarıma nasip etmesin, helal nasip etsin” dedi.

“MİKTARINI POLİSE GÖTÜRÜNCE ÖĞRENDİLER”

Çantayı görünce ilk akıllarına polis merkezi geldiğini aktaran Ayten Ortaç ise , “Durumumuz normal, eşim de inşaat işçisi. O parayı almak aklımızda hiç geçmedi zaten çocukları bırakıp direkt karakola başvurduk. Parayı görünce buraya geldik ve miktarını da burada öğrendik” diye konuştu.

“BİZ, DAHA FARKINA VARMADAN POLİSTEN TELEFON GELDİ”

Çantanın sahibi Kani Kızılgül de para miktarının 22 bin lira olduğunu belirterek, “Akşam iş çıkışı çantamızı düşürdük. Biz, daha farkına varmadan polis merkezinden telefon geldi. Allah razı olsun ki bu zamanda memleketimizde böyle güzel ve dürüst insanlarımız var. Böyle bir insan tanıdığım için mutluyuz ve gururluyuz. Amcamızla tanıştık ve bundan sonra onunla sık sık haberleşeceğiz ve güzel olacak” ifadelerini kullandı.