‘Pandemi kısıtlamaları sadece esnafa mı?’

Elazığ Kovancılar Esnaf Odası Başkanı Ahmet Özdoğan, İlçede faaliyet gösteren esnafların yaşadığı sorunlar hakkında bilgiler verdi.

Pandemi süreci esnafları çok zorladığını ifade eden Başkan Özdoğan; “Mart ayıyla birlikte tüm Dünya’yı etkisi altına korona virüs ekonomiyi bitirme noktasına getirdi. Öncelikle vatandaşlarımızın sağlığı önemlidir. Ama kısıtlamalara bakıyorsunuz sadece esnafa var. Kahvehanelere, lokantalara, kuaförlere kısıtlamalar var bakıyorsunuz resmi kurumda çalışan vatandaşlarımız işlerine gidiyor maaşını alıyor. Ama kısıtlama yaptığınız esnaf nereden geçimini sağlayacak. Eğer esnafın dükkanı kapatıyorsanız desteğini de vermek zorundasınız”.

“LOKANTACI, KAHVECİ VE KANTİNCİ ESNAFI BİTMEK ÜZERE”

Kovancılar Esnaf Odası Başkanı Ahmet Özdoğan, Pandemiden dolayı kahvehanelerimiz iş yapamıyor. Kahvehaneleri açtılar ama oyun oynatılmadığı için kimse esnaflarımızın işletmelerine gitmedi. Günlük masrafları bile çıkmadı esnafların şimdi ise yine dükkanları kapandı. Ayrıca lokantacı esnafı paket servisi hizmeti veriyor. İlçede vatandaşlarımız gidip işletmelerde yemekleri yiyiyorlardı. Hangi vatandaşımız lokantada paket yemek alacak. Alsa da yemeğini nasıl yiyecek kahvehane kapalı çay ocağı kapalı. Evinde yese zaten yemek almasına ne gerek var evinde yemeğini hazırlar yer. Acilen esnafımızın bitmemesi için hibe kredi verilmesi lazım. Yoksa ilçemizde birçok sektör kapanmak zorunda kalır. Ayrıca kahvehanelerde ve lokantalarımızda yüzlerce elaman çalışıyor. Onlarda şuanda evlerine ekmek götüremiyorlar” dedi.