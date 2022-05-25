Palu’da uyuşturucu operasyonu  

Elazığ’ın Palu ilçesinde düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ele geçirilirken, gözaltına alınan bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Palu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar sırasında, uyuşturucu madde ticareti yapıldığı tespit edilen bir iş yeri ile 2 ikamete eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda, satışa hazır vaziyette olmak üzere 25 paket içerisinde toplam 154 gram esrar maddesi, 19 paket içerisinde toplam 13 gram metamfetamin maddesi, çok sayıda ekime hazır Hint keneviri tohumu, uyuşturucu madde içiminde kullanılan 2 adet aparat, 1 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait 25 adet fişek ele geçirildi. Konu hakkında yakalanarak gözaltına alınan E.E. isimli şahıs, tamamlanan işlemlerinin ardından sevk edildiği adli mercilerce uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.