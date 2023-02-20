Palu beşik gibi!

Palu’da peş peşe depremler oldu.

Elazığ, meydana gelen 4 üzeri 5 depremle gece boyu sallandı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 03.37'de merkez üssü Elazığ'ın Palu ilçesinde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin yaklaşık 11 kilometre derinliğinde meydana geldi. Ardından sırayla yine Palu merkez üssü olmak üzere 4.8, 4.6, 4.4 ve 4.5 büyüklüğünde depremler meydana geldi. Meydana gelen depremle ilgili olumsuz bir durum yaşanmadığı öğrenildi.