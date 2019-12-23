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Tunceli
Giriş Tarihi : 23-12-2019 13:40

Özgürlüğüne kavuştu!

Bitkin halde bulunan kara akbaba, tedavisinin ardından yeniden doğal ortamına bırakıldı.  

Özgürlüğüne kavuştu!

Tunceli’de Munzur Vadisi Milli Parkı’nda ilk defa görülen ve bitkin halde bulunan kara akbaba, tedavisinin ardından yeniden doğal ortamına bırakıldı.  

Yaklaşık 20 gün önce  Munzur Vadisi Milli Parkı’nda bitkin halde bir kara akbaba bulan vatandaşlar, hayvana sahip çıkarak Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekiplerine teslim etti. Veteriner hekim tarafından kontrolleri yapılıp tedavisine başlanan kara akbaba sağlığına kavuştu. DKMP'ye bağlı ekipler sağlığına kavuşan akbabayı bulunduğu bölgede Munzur Vadisi Milli Parkı’nda doğaya salındı.

Daha önce Pülümür ilçesi ile Erzincan sınırında kayıt altına alınan dünyanın en yırtıcı kuşları arasında gösterilen ve koruma altında bulunan akbabanın ilk kez Munzur Vadisi’nde görüldüğü kaydedildi.

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