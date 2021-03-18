Özer Macit Bakkallar Odasına adaylığını açıkladı

Özer Macit, Elazığ Bakkallar ve Tekel Bayileri Esnaf Odası başkanlığına adaylığını açıkladı.

Elazığ Bakkallar ve Tekel Bayileri Esnaf Odası Başkan Adayı Özer Macit, Adaylık açıklamasına katılanlara teşekkür ederek adaylığının kendilerine ve esnaflara hayırlı olmasını diledi.

“ESNAFIMIZLA HİÇBİR ZAMAN BAĞIMIZ KOPMADI”

Macit; “2022 yılında yapılacak olan Elazığ Bakkallar ve Tekel Bayileri Esnaf Odası seçimlerinde başkan adayı olduğumu açıklamak için bugün buradayız. Değerli esnaflarımız, bildiğiniz gibi 2018 yılında yapılan odamız seçimlerinde mevcut yönetim seçimleri kazanmış bizlerde esnaflarımızın takdirlerine saygı duymuştuk.2018 yılında yapılan seçim sonrası esnafımızla aramızdaki bağ hiç bir zaman kopmadı esnaflarımızla birlikte hep el ele ve gönül gönüle olduk”.

“ESNAFIMIZIN İSTEĞİYLE ADAY OLDUK”

Esnafı hiçbir zaman oy olarak görmediklerini ve görmeyecekleri ifade eden Özer Macit; “Esnaflarımız, şahsımın tekrar aday olmasını ve bizleri başkan olarak görmek istediklerini söylemleri üzerine bizler yeniden aday olmaya karar verdik”.

“SÖZ VERİLEN HİÇBİR PROJE HAYATA GEÇMEDİ”

Elazığ Bakkallar ve Tekel Bayileri Esnaf Odası Başkan Adayı Özer Macit; “2018 yılında aday olduğumuzda şimdiki yönetim birçok proje öne sürmüştü. Ama görüyoruz ki geçen 4 yıla rağmen söz verdikleri hiçbir projeyi hayata geçiremediler.4 yıl içinde yaptıkları tek bir şey var, oda mevcut başkanın daha çok medyaya çıkmasıdır. Bunu unutmasınlar basına çıkmakla esnafımızın sorunları çözülmüyor. Esnafımızın sorunları dağ gibi ortada duruyor.Buradan şunu ifade etmek istiyorum, acaba bazıları medyaya çıkmakla çalışıyor yâda iş yapıyor izlenimimi vermek istiyor”.

“ESNAFLARIMIZIN SORUNLARINA SADECE BAKTILAR”

Macit; “2020 yılı ilimiz için çok zorlu bir yıl oldu. İlimizde 24 Ocak’ta büyük bir deprem meydana geldi. Öncelikle depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet yakınlarına başsağlığı dileklerimi bir kez daha sunuyorum. Depremde zarar gören esnaflarımız oldu. Ben şunu sormak istiyorum, zarar gören esnaflarımız için ne yapıldı. Örnek vermek gerekirse zarar gören esnaflarımızın yeni işyerleri açmaları için odamız ne yaptı ve ne kadar destek oldular. Evine ekmek götürmek için gece gündüz çalışan değerli esnaflarımız ilk defa bu kadar mağdur olmuştu. Odamız mağdur olan esnafımıza sadece bakakaldı”.

“ESNAFIMIZ İÇİN SUSMAYACAĞIZ,ESNAFIMIZIN HAKKINI KİMSEYE YEDİRMEYECEĞİZ”

Özer Macit; “Geçen seçim döneminde mevcut yönetim bizlere esnaf olmadığımızı ve esnafın halinden anlamayacağımızı söylemişti. Ben buradan kendilerine sormak istiyorum, esnaf olduğunu söyleyen oda başkanı bu vefakâr esnafımızın hiçbir sorununu neden çözemedi.20 yıldır oda başkanlığını yürüten başkan bu yıllar içerisinde ne yaptı? Bu 20 yılda ulusal marketler maalesef mantar gibi çoğaldı, esnafımız bu marketlerle mücadele edemez hale geldi ve sonunda bitti diyeceğimiz kadar küçük esnafımız azaldı. Odamız maalesef bu esnaflarımızı koruyucu ve kollayıcı hiçbir tedbir alamadı. Esnafın halinden anlamak bumudur, bunu değerli esnafımızın takdirine bırakıyorum. Şunun bilinmesini isterim ki, seçilmemiz halinde esnafımız için susmayacağız ve esnafımızın hakkını kimseye yedirmeyeceğiz”.

“EN KISA SÜREDE PROJELERİMİZİ AÇIKLAYACAĞIZ”

Esnaf için yapamayacakları hiçbir sözü vermeyeceklerini söyleyen Elazığ Bakkallar ve Tekel Bayileri Esnaf Odası Başkan Adayı Özer Macit; “Bazıları gibi önceden iptal edilmiş festival için “Bu festival yapılırsa kendi mi yakarım” söylemleri gibi komik duruma kendimizi asla düşmeyeceğiz.

Bizler her zaman esnaflarımız için gece gündüz mücadele edeceğiz. En kısa sürede projelerimizi açıklayacağız ve başkan olmamız takdirde verdiğimiz sözleri asla unutmayacağız tüm projelerimizi Allah’ın izniyle bir bir hayata geçireceğiz. Adaylığımızın bizlere ve esnaflarımıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.