Özel Meslek Liseleri Federasyonu TBMM’de

Özel Meslek Liseleri Federasyonu Yönetimi ve üyeleri Genel Başkan Av. Ahmet YALÇIN öncülüğünde TBMM’de toplanarak Özel Meslek Liselerinin sorunları ve çözüm önerileri görüşüldü.

Toplantı, bir çok milletvekilinin katılımı ile TBMM Toplantı Salonunda gerçekleştirildi. Toplantıda Genel Başkan Av. Ahmet YALÇIN meslek liselerinin önemine değinirken üreten Türkiye’nin ara eleman ihtiyacını karşılayan meslek liselerinin sorun ve sıkıntılarına çözüm bulma amacıyla Ankara’da toplandıklarını ve devlet büyüklerimizden destek talep ettiklerini belirtti. Ayrıca bu süreçte kendilerine büyük destek veren Şanlıurfa milletvekili Sayın Mehmet Ali CEVHERİ ve Zemzem Gülender AÇANAL’a, Malatya Milletvekili Sayın Öznur ÇALIK’a, Van Milletvekili Sayın İrfan KARTAL’a, Milli Eğitim eski bakan yardımcısı ve Konya Milletvekili Sayın Orhan ERDEM’e Batman Milletvekili Ziver ÖZDEMİR’ e, Hakkari Milletvekili Sayın Hüsret DİNÇ’e teşekkür etti. Sektör temsilcileri Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Fuat OKTAY ile görüşüp durumu kendilerine anlattılar. Sayın Fuat OKTAY konu ile ilgileneceğini ve gereken adımların atılacağını belirtti. Yaklaşık 80 kişilik sektör kurucuları Milli Eğitim Bakanı Sayın Prof.Dr.Mahmut ÖZER ile toplantı yapıp özel meslek liselerinin sorunlarını masaya yatırdılar. Ardından Milli Eğitim Bakanı ile hatıra fotoğrafı çektirip ayrıldılar. Heyetin sonraki durakları sırasıyla son Başbakan Sayın Binali YILDIRIM, AK Parti Sözcüsü Sayın Ömer ÇELİK, AK Parti Gurup Başkan Vekili Sayın Av.Yılmaz TUNÇ ve MHP Genel Merkezindeki yetkililerle görüşerek hazırladıkları dosyayı takdim ettiler. Özel Meslek Liseleri Federasyonu Başkanı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN ile görüşüp sektörde yaşanılan sıkıntıları kendilerine anlatıp hazırlanan raporu kendilerine sundu. Toplantıya Elazığ’ı temsilen Marmara Eğitim Kurumları’ndan Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan ZELYURT, Yönetim Kurulu üyeleri Utku DOĞAN ve Eralp SARIKAMIŞ katıldı. Marmara Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Üyesi Eralp SARIKAMIŞ ise Marmara Eğitim Kurumları olarak Elazığ’da paydaş diğer 269 okul ile Türkiye’nin çeşitli illerinde geleceğin mühendislerini yetiştirdiklerini, daha iyi şartlarda daha kaliteli eğitim ile hizmetlerine devam etme adına yaşanılan sıkıntıların giderilmesi için Ankara’da bulunduklarını, bu süreçte kendilerine destek veren Sayın Cumhurbaşkanımıza, Milli Eğitim Bakanımıza, Ak Parti ve MHP yetkililerine teşekkür ettiklerini belirtti.