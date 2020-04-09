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Giriş Tarihi : 09-04-2020 15:50

Özel çocuklara özel izin

İçişleri Bakanlığı'ndan 'Özel Gereksinimi' olan çocuklar ve gençlerle ile ilgili ek genelge yayınlandı.

Özel çocuklara özel izin

İçişleri Bakanlığı: "20 yaş altındaki otizm, ağır mental retardasyon, down sendromu gibi tanısı konulmuş “Özel Gereksinimi” olan çocuk ve gençlerin enfeksiyon yayılımını engelleyecek uygun şartları yerine getirmek, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske kullanmak, el temizliği ve hijyene uymak koşulu ile ikametlerinden çıkmalarına, park ve bahçelerde dolaşmalarına aynı il sınırları içinde araçla seyahat etmelerine izin verilecek."

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