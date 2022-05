Özel birey asker olmanın gururunu yaşadı

Elazığ İl Jandarma Komutanlığı asker olmayı isteyen özel birey için temsili askerlik yemin töreni düzenledi.

Elazığ’da yaşayan özel birey Saadettin Can, İl Jandarma Komutanlığında düzenlenen törenle bir günlük temsili askerlik yaparak, asker olmanın gururunu yaşadı.

İl Jandarma Komutanlığı kışlası içerisinde gerçekleştirilen törende asker olmayı çok isteyen özel birey 48 yaşındaki Saadettin Can, bir gün boyunca askeri eğitim alarak yemin etti. Mutluluğu ve heyecanı gözlerinden okunan Can, bol bol hatıra fotoğrafı çekerek temsili askerliğini ölümsüzleştirdi.

Düzenlenen 2022/1 tertip askeri temsil törenine katılarak kendilerini onurlandırdıklarını belirten İl Jandarma Komutanı Albay Ali Yıldız, “Şahsım ve İl Jandarma Komutanlığı personeli adına şükranlarımı sunuyorum. Anayasamızda vatan hizmeti her türkün hakkı ve ödevi olarak düzenlenmiştir. Askerlik mükellefiyeti, asker millet kavramının dünyadaki yegane örneğini teşkil eden ulusumuz için bir onur vesilesidir. Askerlik görevini yerine getiren her birey bunun haklı gururunu taşımaktadır. 183 yıldır milletimizin hizmetinde olan Jandarma Genel Komutanlığımız saflarında temsili askerlik hizmetini yerine getirmek için gelen Saadettin kardeşimiz heyecan ve coşku ile asker elbisesini giymiş ve kahraman bir Mehmetçik olarak karşınızda gururla durmaktadır. Bugün askerlik hizmetini yerine getiren evladımızın gözlerindeki pırıltıyı büyük bir memnuniyetle gözlemliyor ve bunun haklı gururunu yaşıyorsunuz. Bu gencimizin kendisine vatan savunmasında bir görev düştüğünde diğer askerlerimizden geri kalmayarak verilecek her görevi en iyi şekilde yerine getireceğine güvenimiz tamdır” dedi.

Askerliği her gencin yapması gereken bir görev olduğunu da aktaran Yıldız, “Bugün kısa da olsa askerlik görevini yapmanın gurur ve onurunu yaşatmaktan ve şanlı ordumuzun şerefli birer neferi olarak aramızda görmekten dolayı mutluluk duyuyoruz. Diğer vatan evlatları gibi şanlı bayrağımız ve silah üstüne elini koyup ebediyete kadar sadık kalacağı askerlik yeminini etti. gönülden inanıyoruz ki sana ihtiyaç duyulduğunda yemin eden her vatan evladı gibi bu vatan için canını esirgemeyeceksin. Askerlik yemininin milletimize, ailene ve sana hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.