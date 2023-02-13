CHP 26. Dönem İstanbul Milletvekili Ali Özcan’ın, 2021 yılında müteahhitlik sektörüne yönelik tespitlerinde ne kadar haklı olduğu yaşanan deprem felaketi sonrasında gözler önüne serildi.

CHP 26. Dönem İstanbul Milletvekili Ali Özcan, 10.12.2021 tarihinde Kanal 23 Genel Yayın Yönetmeni Arif Çakmak’ın hazırlayıp sunduğu Ayrıntı Programı’nda müteahhitlik sektörüne ışık tutmuş ve sektördeki niteliksizliğin felakete yol açacağını açıklamıştı. Özcan’ın müteahhitlik sektörüne yönelik tespitleri Kahramanmaraş’ta yaşanan ve 11 ili etkileyen deprem felaketi sonrasında bir kez daha gündeme geldi. Özcan’ın tespitine ilişkin değerlendirmede bulunan vatandaşlar; “Özcan’ın tespiti keşke dikkate alınsaydı” dediler.

“İnşaat Mühendisi Olmayan Herkes İnşaat Yapabiliyor. “

CHP 26. Dönem Milletvekili Ali Özcan, müteahhitlik sektörüne yönelik önemli tespitlerde bulunduğu açıklamada, 2016 yılında İstanbul Milletvekili olarak mecliste, bir deprem araştırma komisyonu kurulması için teklifte bulunduğunu hatırlatarak değerlendirmelerinde şu ifadelere yer vermişti; “ 2016 yılında depremi TBMM gündemine taşımam önemli bir olay… O gün, gelin bu depremin yaratacağı etkileri araştıralım, diyerek bir araştırma önergesi verdim. Ancak bu önergem kabul edilmedi. Benim üzüldüğüm nokta da burasıdır. O gün, başta Elazığ Milletvekilleri olmak üzere bütün milletvekillerinin bu teklife olumlu oy vermesi gerekiyordu.

Unutmayalım ki deprem insanları öldürmez. Binalar insanları öldürüyor. Neden Japonya’da 7 şiddetinin üstünde depremler oluyor da insanlar ölmüyor? Bizde neden ölüyor? Sebebi var; inşaatı inşaatçılar yapacak. Yani bu alanda eğitim almış insanlar bina yapacak. Örneğin; eczacılık eğitimi almadan eczane çalıştırabilir misiniz? Çalıştıramazsınız. Diş doktoru olmadan diş kliniği açabilir misiniz? Açamazsınız. Ama inşaat mühendisi olmayan herkes inşaat yapabiliyor. İşte Türkiye’nin sorunu budur. Ülkemizde inşaatı, sadece inşaat alanında eğitim almış inşaat mühendisleri yapmalıdır”