Özcan’dan vatandaşlara ziyaret

26. Dönem CHP İstanbul Milletvekili Ali Özcan, Elazığ’da ki temasları sırasında İzzetpaşa Camii ve Hozat Garajı çevresindeki kahvehaneleri ziyaret etti. Ziyaretleri sırasında vatandaşlar Özcan’a yoğun bir ilgi gösterdi.

Elazığ’dan milletvekili adayı olacağını açıklayan ve çalışmalarını sürdüren; 26. Dönem CHP İstanbul Milletvekili Ali Özcan, İzzetpaşa Camii ve Hozat Garajı çevresindeki kahvehanelerde vatandaşlarla bir araya geldi. Özcan’ı yoğun bir ilgi ile karşılayan vatandaşlar; “Ali Özcan’ı Elazığ Milletvekili olarak görmek istiyoruz” dediler

“Bizi Ziyaret Eden Tek Siyasetçi Ali Özcan’dır”

Ali Özcan’ın, Hozat Garajı’nı ziyaret eden tek siyasetçi olduğunu vurgulayan vatandaşlar, Özcan’ın ziyareti dolayısıyla büyük bir mutluluk duyduklarını ifade ettiler. Özcan’ın milletvekili adaylığının şehirde büyük bir heyecan ve umut oluşturduğunu da vurgulayan vatandaşlar Özcan’a destek vereceklerini dile getirdiler. Ali Özcan’ın Elazığ’ı mecliste temsil edecek en liyakatli isim olduğunu da kaydeden vatandaşlar; “Halk, Ali Özcan’ın Elazığ Milletvekili olmasını istiyor.” dediler

“SİYASETİ HALK İÇİN HALKLA YAPIYOR”

Ali Özcan ile ilgili değerlendirmelerini sürdüren vatandaşlar, Ali Özcan’ın siyaset tarzının halkın beklediği bir siyaset tarzı olduğunu vurguladılar. Ali Özcan’ın, halktan biri olduğunu ve ziyaretlerinde bunu ortaya koyduğunu ifade eden vatandaşlar; “Ali Bey bizden biridir. Ali Bey’in ortaya koyduğu siyaset, hepimizin beklediği bir siyasettir. Ali Bey, birilerine sırtını dayayıp ta siyaset yapmıyor. Ali Bey siyaseti halk için halkla birlikte yapıyor.” ifadelerini kullandılar. Ali Özcan’ın milletvekili olmasını ve kendilerini temsil etmesini istediklerini vurgulayan vatandaşlar bu noktada ellerinden geleni yapacaklarını dile getirdiler.