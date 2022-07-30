Özcan’dan örnek duyarlılık

CHP 26. Dönem İstanbul Milletvekili Ali Özcan, Muharrem Ayı dolayısıyla yaptığı açıklama ile büyük bir duyarlılık örneği ortaya koydu.

Muharrem Ayı’nın önemine dikkat çeken Özcan; “ Muharrem Ayı, Kerbela’dan bugüne; özgürlük arayışının sembolüdür. Muharrem Ayı; eşitlik, doğruluk ve adalet vurgusuyla kötülere, zorbalara karşı takınılan net bir tavırdır.” dedi.

“CANLARIN TUTUĞU ORUÇLARIN HAK KATINDA KABUL OLMASINI NİYAZ EDİYORUM”

Muharrem Ayı’nın, birlik ve beraberliğin artmasına vesile olmasını dileyen Özcan açıklamasını şu şekilde sürdürdü; “Muharrem Ayı kimliği, yaşam tarzı ne olursa olsun, bütün insanların barış içinde yaşamasına vesile olsun. Muharrem Ayı’nın, bütün insanlığı bir ve diri olmanın güzelliğine kavuşturmasını diliyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, canların tutuğu oruçların hak katında kabul olmasını niyaz ediyorum. "