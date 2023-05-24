Özcan’dan Kılıçdaroğlu için yoğun tempo

CHP 26. Dönem İstanbul Milletvekili Ali Özcan, CHP Genel Merkezi tarafından Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimi kapsamında Elazığ’da görevlendirildi.

Cumhurbaşkanlığı seçimi kapsamında CHP Genel Merkezi tarafından Elazığ’da görevlendirilen CHP 26. Dönem İstanbul Milletvekili Ali Özcan seçim çalışmalarına start verdi. Yoğun bir tempoda çalışmalarını sürdüren Özcan Kemal Kılıçdaroğlu’nun Türkiye’nin 13. Cumhurbaşkanı olacağını kaydetti.

“Genel Başkanımız Cumhurbaşkanı Olacak”

Eşine az rastlanır bir tempoda çalışmalarını sürdüren CHP 26. Dönem İstanbul Milletvekili Ali Özcan, seçim çalışmaları kapsamında; Kapalı Çarşı, Saray Cami Meydanı ve çevresindeki esnafları ziyaret etti. Özcan gerçekleştirdiği ziyaretlerde yoğun bir ilgi ile karşılandı. Ziyaretler sırasında vatandaşlar ile de bir araya gelen Özcan, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu için destek istedi.

Gerçekleştirdiği çalışmalar ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Özcan; “ Vatandaşlarımıza göstermiş oldukları ilgi dolayısıyla çok teşekkür ediyorum. Gerçekleştirdiğimiz ziyaretlerde vatandaşlarımız yaşamış oldukları ekonomik ve sosyal sorunları çözecek tek ismin cumhurbaşkanı adayımız sayın Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu ifade ettiler. Vatandaşlarımızın vereceği destekle genel başkanımız cumhurbaşkanı olacaktır. Ülkemiz genel başkanımızın cumhurbaşkanlığında rahat bir nefes alacak. ” dedi.

Elazığ’da ki programlarına hız kesmeden devam edeceğini de aktaran Özcan, vatandaşlara sandığa gitmeleri yönünde çağrıda bulundu

28 Mayıs'da gerçekleşecek seçimin çok önemli bir referandum olduğunu da vurgulayan Özcan; "28 Mayıs sıradan bir seçim değildir. 28 Mayıs bir refarendumdur. Bu seçimde vatandaşlarımız bir tarafta hak, hukuk,adalet diyen liyakati tek geçerli ölçüt kabul edenler ile ülkeyi karanlığa götürecek olan tek adam rejimi arasında tercihte bulunacaktır" ifadelerini kullandı.