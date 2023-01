Özcan dört yıl önce uyarmıştı

CHP 26. Dönem İstanbul Milletvekili Ali Özcan, 2016 yılında Elazığ’ın deprem gerçeğini hatırlatarak kurulmasını istediği araştırma komisyonu AKP’lilerin oyları ile ret edilmişti.

24 Ocak 2020 yılında, merkez üssü Sivrice olan ve Elazığ’da 38 kişiyi hayattan koparan 6,8 şiddetindeki depreminin yıl dönümünde depremin yarattığı acılar bir kez daha hatırlanıyor. Acıların hatırlandığı bugünde; CHP 26. Dönem İstanbul Milletvekili Ali Özcan’ın, 2016 yılında yaptığı uyarılarda hatırlandı. Özcan, 2016 yılında TBMM’de yaptığı açıklamada; Elazığ ‘da yaşanacak depreme ilişkin uyarılarda bulunarak, araştırma komisyonu kurulmasını istediği ortaya çıktı.

Özcan’ın Elazığ İçin Kurulmasını İstediği Komisyon AKP’liler Tarafından Ret Edilmişti

CHP 26. Dönem İstanbul Milletvekili Ali Özcan, 2016 yılında TBMM’de Elazığ’da büyük bir depremin yaşanacağını bilimsel verilerle ortaya koymuş ve bir araştırma komisyonu kurulmasını istemişti. Ancak komisyon kurulmasına yönelik teklif AKP Milletvekilleri’nin oyları ile ret edilmişti.

Özcan’ın Uyarıları Dikkate Alınmadı Elazığ Felaketi Yaşadı

Özcan, 2016 yılında TBMM Genel Kurulunda yaptığı açıklamada, 2020 yılında Elazığ’da yaşanan 6,8 şiddetindeki depremin, 4 yıl önce uzmanlar tarafından beklendiğine dikkat çekerek şu ifadelere yer vermişti; “ Elazığ’da, deprem riskinin araştırılması ve gerekli önlemlerin tespiti için araştırma önergesi verdik. Deprem, üzerinde hassasiyetle durulması gereken bir konudur. Uzmanlara göre; Elazığ’da 7 şiddetinde bir deprem olma olasılığı vardır. Elazığ, böylesi büyük bir depreme hazır değildir. Türkiye’nin en büyük fay zonlarından olan Doğu Anadolu fay hattı Elazığ şehir merkezinden geçmektedir. “

Özcan Binaların Can Alacağını 4 Yıl Önce Dile Getirmiş

Özcan, TBMM Genel Kurulunda yaptığı açıklamanın devamında Elazığ’da ki binaların durumuna dikkat çekerek adeta 4 yıl sonra yaşanacak depremde binaların can alacağını ifade etmişti. Özcan; “Elazığ’da, 1999 yılından önce yapılan yapıların çoğu yönetmeliklere uygun değildir. Elazığ’ın, depreme hazır hale getirilmesi elzemdir. Kentsel dönüşüm planları, deprem riski gözetilerek yeniden ele alınmalıdır. Planlamaya Elazığ’ın köyleri de dahil edilmelidir.

Rant değil ,insan odaklı çalışmalar yapılmalıdır. İnsanlarımızın barınma ve yaşamları güvence altına alınmalıdır. Unutmayalım; deprem öldürmez, bina öldürür. Binaları da insanlar yapar. Bina yapımlarında denetim mekanizması çok önemlidir. Elazığ depremde büyük zarar göreceği tahmin edilen üç ilden biridir.

Depremin ne zaman geleceği bilinmez. Bunun için bizim bilmediğimiz şeyleri gelin bize anlatın. Bunu sokakta anlatacak halin yok… Burası meclis burada birbirimizi ikna edeceğiz. Yaptıklarınızdan bizim haberimiz olsa ne zararı var? Biz bunların olması için araştırma komisyonun oluşturulmasını arzu ediyoruz. “ ifadelerinde bulunmuştu.

“ Mumcu, Okan Ve Depremde Kaybettiğimiz Tüm Canlarımızın Acılarını İlk Gün Ki Gibi His Ediyoruz.”

24 Ocak 2020 yılında meydana gelen depremin 3. yıl dönümü dolayısıyla da bir açıklama da yapan CHP 26. Dönem İstanbul Milletvekili Ali Özcan; ” 2016 yılında dile getirdiğimiz uyarılarımız dikkate alınsaydı ve gerekli önlemler yerine getirilseydi. Bugün bu acılarımız meydana gelmeyebilirdi. Ancak alınmayan önlemler nedeniyle depremde 41 canımızı kaybettik.

41 canımızın acısını il gün ki gibi his ediyoruz. 24 Ocak, 41 canımızın yanı sıra; Diyarbakır Emniyet Müdürümüz Ali Gaffar Okkan ve gazeteci dostum Uğur Mumcu’yu, suikastlerle kaybettiğimiz günün de adıdır. Bu vesileyle hem kaybettiğimiz 41 canımıza hem de Mumcu ve Okkan’a Allah’tan rahmet kederli ailelerine ve halkımıza baş sağlığı diliyorum.” dedi