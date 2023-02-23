SİYASET
Giriş Tarihi : 23-02-2023 16:33

Özcan Depremzedeleri ziyaret etti

26. Dönem CHP İstanbul Milletvekili Ali Özcan ,  6 ve 7  Şubat’ta meydana gelen depremler  sonrasında   Yurtbaşı Beldesi’ne sığınan  depremzedeleri ziyaret etti.

Özcan Depremzedeleri ziyaret etti

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 11 ili etkileyen , 6 ve 7 Şubat depremlerinin  en çok zarar verdiği illerden olan komşumuz  Malatya’dan   ayrılan depremzedelerin ilk durağı Elazığ oldu.   Malatya’daki evleri depremler nedeniyle kullanılamaz hale gelen    çok sayıda depremzede,  Elazığ merkeze bağlı Yurtbaşı Beldesi’ne sığındı. 26. Dönem CHP İstanbul Milletvekili Ali Özcan ,  Yurtbaşı Beldesi’ne sığınan depremzedeleri ziyaret ederek, depremzedelerin ihtiyaçları noktasında bilgi aldı.
ÖZCAN’IN DUYARLILIĞI TAKDİR TOPLADI
Özcan’ın ziyareti depremzede vatandaşlar için büyük bir moral olurken belde halkının da takdirini kazandı. Yurtbaşı Beldesi’ne sığınan depremzedeler için ellerinden geleni yaptıklarını ifade eden belde sakinleri;  150 depremzedeyi misafir ettiklerini kaydettiler. Belde sakinleri,  26. Dönem CHP İstanbul Milletvekili Ali Özcan’ın, depremzedeleri ziyaret etmesi ve  depremzedelerin ihtiyaçları ile ilgili bilgi alması  dolayısıyla  büyük bir mutluluk duyduklarını  dile getirdiler. Özcan’ın ziyaretinin depremzedeler için büyük bir moral kaynağı olduğunu da dile getiren belde sakinleri, Özcan’a ziyareti dolayısıyla teşekkür ettiler.

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