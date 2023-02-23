Özcan Depremzedeleri ziyaret etti

26. Dönem CHP İstanbul Milletvekili Ali Özcan , 6 ve 7 Şubat’ta meydana gelen depremler sonrasında Yurtbaşı Beldesi’ne sığınan depremzedeleri ziyaret etti.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 11 ili etkileyen , 6 ve 7 Şubat depremlerinin en çok zarar verdiği illerden olan komşumuz Malatya’dan ayrılan depremzedelerin ilk durağı Elazığ oldu. Malatya’daki evleri depremler nedeniyle kullanılamaz hale gelen çok sayıda depremzede, Elazığ merkeze bağlı Yurtbaşı Beldesi’ne sığındı. 26. Dönem CHP İstanbul Milletvekili Ali Özcan , Yurtbaşı Beldesi’ne sığınan depremzedeleri ziyaret ederek, depremzedelerin ihtiyaçları noktasında bilgi aldı.

ÖZCAN’IN DUYARLILIĞI TAKDİR TOPLADI

Özcan’ın ziyareti depremzede vatandaşlar için büyük bir moral olurken belde halkının da takdirini kazandı. Yurtbaşı Beldesi’ne sığınan depremzedeler için ellerinden geleni yaptıklarını ifade eden belde sakinleri; 150 depremzedeyi misafir ettiklerini kaydettiler. Belde sakinleri, 26. Dönem CHP İstanbul Milletvekili Ali Özcan’ın, depremzedeleri ziyaret etmesi ve depremzedelerin ihtiyaçları ile ilgili bilgi alması dolayısıyla büyük bir mutluluk duyduklarını dile getirdiler. Özcan’ın ziyaretinin depremzedeler için büyük bir moral kaynağı olduğunu da dile getiren belde sakinleri, Özcan’a ziyareti dolayısıyla teşekkür ettiler.