Özcan başkanları ziyaret etti

CHP 26.Dönem İstanbul Milletvekili Ali Özcan, Elazığ Esnaf Odaları'nı ziyaret ederek oda başkanları ile görüş alışverişinde bulundu.

CHP 26. Dönem İstanbul Milletvekili Ali Özcan oda ziyaretleri kapsamında Elazığ Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Turan Kurnaz'ı,Elazığ Kahveciler Odası Başkanı Ferhat Evsen ile Elazığ Tuhafiyeciler ve Konfeksiyoncular Odası Başkanı Mithat Ulaş'ı ziyaret etti.

Özcan'ın Kurnaz'a gerçekleştirdiği hayırlı olsun ziyaretine Elazığ Lokantacılar ve Tatlıcılar Odası Başkanı Zülfü Tarhan ile Elazığ Elektronikçiler Fotoğrafçılar ve Saatçiler Odası Başkanı Mehmet Havabulut da katıldılar. Ekonomik gelişmelerin ele alındığı ziyarette başkanlar esnafların yaşamış oldukları probleri ve beklentilerini ifade ettiler.

Özcan 'ın ziyaretler kapsamında ikinci durağı ise Elazığ Kahveciler ve Kıraathaneciler Odası Başkanı Ferhat Evsen oldu. Evsen ziyaret sırasında sektörlerinde yaşanan şeker krizine dikkat çekti.

Özcan'nın esnaf odaları ziyareti kapsamında son ziyaretini ise Elazığ Tuhafiyeciler ve Konfeksiyoncular Odası Başkanı Mithat Ulaş' a gerçekleştirdi. Ziyaret sırasında Ulaş, esnafların yaşadığı problemleri anlatarak Elazığ'ın yaşamış olduğu ekonomik krize dikkat çekti.

Özcan 'nın ziyaretinin kendilerini çok mutlu ettiğini ifade eden oda başkanları gerçekeştirdiği ziyaret dolayısıyla Özcan'a teşekkür ettiler.