Özcan atanamayan gençlerin sesi oldu

Atanamayan genç, yaşadığı magduriyeti CHP 26. Dönem İstanbul Milletvekili Ali Özcan'a anlattı.

CHP 26.Dönem İstanbul Milletvekili Ali Özcan Elazığ'da ki temasları kapsamında Gazi Caddesi esnafları ve vatandaşlarla bir araya geldi. Yoğun bir ilgi ile karşılanan Ali Özcan esnafları ve vatandaşları dinledi.

Özcan KPSS'den yüksek puan almasına rağmen mülakatta elenen genci dinledi.

"SINAVDAN YÜKSEK PUAN ALDIM MÜLAKATTA ELEDİLER"

Ali Özcan'a yaşadığı mağduriyeti anlatan iletişim fakültesi mezunu genç;" KPSS'den 90 puan aldım. Mülakatta 60 puan verdiler. Elediler, çok mağdur oldum. Sınavdan yüksek puan almama rağmen mülakatta beni elediler." dedi.

"SANA BU PUANI VERENİN ALLAH BELASINI VERSİN"

Gencin yaşadığı mağduriyete duyarsız kalmayan Ali Özcan, AKP iktidarının kadrolara kendi adamlarını yerleştirdiğine dikkat çekti. Özcan atanmayan atanamayan gençlere adeta ses olarak; "Sana, bu puanı verenin Allah belasını versin.Bütün dünyada üniversite mezunları sınava girerler ve başarılı olurlarsa direk olarak göreve başlarlar. Ancak bu iktidar malesef her alanda kendi adamlarını seçip kadrolara yerleştiriyor" ifadelerini kullandı