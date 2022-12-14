Özcan, Akın ve Gürgözeler ile bir araya geldi

Cumhuriyet Halk Partisi 26. Dönem İstanbul Milletvekili Ali Özcan, Elazığ temasları kapsamında Saadet Partisi Elazığ İl Başkanı Abdullah Akın ve İYİ Parti Elazığ İl Başkanı Servet Gürgözeler’i ziyaret etti.

Özcan’ın, kendilerini ziyaret etmesinden dolayı büyük bir mutluk duydukları ifade eden Gürgözeler ve Akın; CHP 26. Dönem İstanbul Milletvekili Ali Özcan’a teşekkür ettiler. Ziyaretler sırasında Türkiye ve Elazığ gündemine ilişkin konular ele alındı. Yaşanan problemlerin çözüm yollarına ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.



“ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE DAHA SIK BİR ARAYA GELECEĞİZ”

Gerçekleştirdiği ziyaretlere ilişkin değerlendirmelerde bulunan CHP 26. Dönem İstanbul Milletvekili Ali Özcan, Millet İttifakı’nı oluşturan 6’lı masanın ortakları ile bir araya gelmekten büyük bir mutluluk duyduğunu ifade etti. Özcan, önümüzdeki günlerde 6’lı masanın diğer ortakları ile de bir araya geleceğini belirtti. 6 ‘lı masanın il başkanları ile daha sık bir araya geleceklerini de kaydeden Özcan Elazığ’ın yaşamış olduğu problemleri ortak akılla çözeceklerini vurguladı. Özcan, Saadet Partisi Elazığ İl Başkanı Abdullah Akın ve İYİ Parti Elazığ İl Başkanı Servet Gürgözeler’e misafirperverlikleri dolayısıyla teşekkür etti. Özcan; “Önümüzdeki günlerde Elazığ’ın sorunlarını ortak akılla çözmek için daha sık bir araya geleceğiz” dedi.