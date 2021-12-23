Özay’dan hayırlı olsun ziyareti

Maden İl Genel Meclis Üyesi Suphi Özay, Karayolları 8. Bölge Müdürlüğü'nü ziyaret etti.

Ziyarette açıklamalarda bulunan Suphi Özay, görevine yeni başlayan Karayolları 8. Bölge Müdürü Yusuf Güneş’e görevinde başarılar dileyerek Güneş’in, Elazığ ve komşu illerimizde önemli çalışmalara imza atacağına inandığını söyledi.

Karayolları Bölge Müdürü Güneş’i makamında ziyaret ederek Maden ilçesinde yapımı devam eden Hazar Yolu ve Karayolları ağı içinde yer alan diğer çalışmalarla ilgili bilgi alış verişinde bulunduklarını ifade eden İl Genel Meclisi Üyesi Özay; “Bugün ayrıca talebimiz olan Hatun köy ve Bahçedere köylerimiz arasında bulunan Hazar yolunun bağlantı noktası olan köprümüzün yenilenip genişletileceğinin bilgisini Sayın Bölge Müdürümüzden aldık. Bu güzel çalışmaların mimarı ve lideri olan Sayın Cumhurbaşkanımıza, taleplerimizin olumlu sonuçlanmasında gayret gösteren Ak Parti Milletvekillerimize ve Ak Parti İl Başkanımıza teşekkür ediyorum. Ak Parti İl genel Meclis üyesi ve tüm teşkilatlar olarak yeni hizmetlerin şehrimize ulaşması için her zaman vatandaşımızın yanında olacağız ve ilçemizdeki yatırımlara devam edeceğiz ” dedi.Karayolları Bölge Müdürü Yusuf Güneş de ziyaret dolayısıyla Maden İl Genel Meclis üyesi Suphi Özay’a teşekkür etti.