Özay’dan Fethi Sekin Şehir Hastanesine teşekkür

Ak Maden İl Genel Meclis Üyesi Suphi ÖZAY ameliyat olduğu Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesindeki sağlık hizmetleri ve kendisinin sağlık durumu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Özay açıklamalarında , ameliyat ve iyileşme süreci ile ilgili, 11 gün Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi’nde tedavi gördüğünü belirterek, bu süreçte hastane personelinin yakın ilgi ve alaka gösterdiklerini, sadece kendilerine değil tüm hastalara tıbbın son imkanları kullanılarak sağlık hizmeti verildiğini anlattı.

ŞEHİR HASTANELERİNDE KONFORLU HİZMET

Daha önce özel hastanelerde de tedavi gördüklerini, aynı hizmet kalitesinin kamu hastanelerinde de verilmeye başlandığını belirten Özay, Elazığ Şehir Hastanesinde gördükleri tedavinin ve hastanenin temizliğinden, personelin güler yüzlülüğü, yemek sunumuna kadar tüm hizmetlerinin konforlu olduğunu, bunun da en büyük mimarının Prof. Dr. Erol KELEŞ oldugunu vurguladı.

Şehir hastanelerinin ülkemize kazandırılmasında Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN, Sağlık Bakanı Fahrettin KOCA, Elazığ Şehir Hastanesi'nin Başhekimi Prof.Dr. Erol KELEŞ, doktor, hemşire ve diğer görevlilerine ayrı ayrı teşekkür eden Özay, “Hastalığımın teşhisinin ilk anından itibaren başlayan süreç ve sonrasında ameliyatı gerçekleştiren değerli Başhekimimiz Prof. Dr. Erol KELEŞ ve ekibine minnettarım. Allah'ın izniyle başarılı bir operasyon geçirdik, sağlık durumum iyi, bu süreçte bizleri yanlız bırakmayan, telefon ile arayan, ziyaretime gelen tüm dostlarıma teşekkür ediyorum , Rabbim sağlık sıhhat verdiği sürece onlara hizmet etmeye devam edeceğim" dedi .