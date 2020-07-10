Özay’dan DSİ bölge müdürüne ziyaret

Özay’dan hayırlı olsun ziyareti.

AK Parti Maden İl Genel Meclis üyesi Suphi Özay, DSİ Bölge Müdürlüğü'nü ziyaret etti.

Ziyarette açıklamalarda bulunan Suphi Özay, Görevine yeni başlayan DSİ Bölge Müdürü Şükrü Baysal’a görevinde başarılar dileyerek Baysal’ın, Elazığ’da önemli çalışmalara imza atacağından emin olduğunu söyledi.

Özay; “Bugün DSİ Bölge Müdürümüzü makamında ziyaret ettik. Ziyaretimizde ilçemizde yapımı uzun yıllardır planlanan Hatunköy Barajı ve bölgemiz içinde yer alan diğer çalışmalarla ilgili bilgi alış verişinde bulunduk, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yürüttüğümüz milletimize hizmet çalışmalarından biri olan Hatunköy Barajı uzun yıllar bölgemizin ve şehrimizin su ihtiyacını karşılayacak çok değerli bir proje bu projenin kısa sürede bölgemize katma değer kazandıracağından eminiz; projenin yapımı ve ödenek çalışmalarında her zaman yanımızda olan milletvekillerimiz, Belediye başkanımız ve il başkanımıza çok teşekkür ediyorum, bölge müdürümüzün gayretli çalışmalarıyla şehrimize büyük faydası olacak Hatunköy Barajını en kısa sürede bölgemize kazandıracağından hiç şüphemiz yok” dedi.

DSİ Bölge Müdürü Şükrü Baysal’da ziyaret dolayısıyla AK Parti Maden İl Genel Meclis üyesi Suphi Özay’a teşekkür etti.