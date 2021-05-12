Özay’dan bayram mesajı

İl genel meclis üyesi özay, yayımladığı mesajda hemşerilerinin Ramazan Bayramını kutladı.

Meclis üyesi Suphi Özay , kutlama mesajında rahmet, merhamet ve bereket ayı mübarek Ramazanı Şerif’i geride bırakarak, milletçe muhabbetle bir arada yeni bir bayrama daha kavuştuklarını belirtti . Özay mesajında, "Milletimizin tüm bireylerinin yüreğinin coşkuyla dolduğu bu güzel günler, toplumsal barış için, sevgi, dostluk, kardeşlik, birlik ve beraberliğimiz için mükemmel bir fırsat ve, eşsiz bir vesiledir. Bayramların temelinde hoşgörü ve dayanışma vardır. Bu sebepledir ki insanlarımız kucaklaşır, dargınlar barışır ve toplumu huzur ve mutluluk kaplar. Bu bayram covid salgını sebebiyle evlerimizde olacağız ancak, önümüzdeki bayramlarda tekrardan kucaklaşacağımız günlerin de umudu içerisindeyiz. Bu fırsatla bu bayramın pandemiden kurtuluşumuza vesile olmasını temenni ediyorum. Bayramın, islam coğrafyasında acı ve umutsuzluk içinde, gözyaşları içinde yaşamak durumunda olan kardeşlerimizin sorunlarına çözüm olmasına, Filistin’de dökülen kanın ve gözyaşının bir daha yaşanmamak üzere son bularak ilk kıblemiz Mescidi Aksa’nın özgürlüğüne kavuşmasına vesile olmasını Yüce Rabbimizden niyaz ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle mübarekRamazan Bayramınızı en kalbi dileklerimle kutluyor, bayramın bizleri her zamankinden daha çok birbirimize yakınlaştırmasını, kardeşliğimizi ve dostluğumuzu baki kılmasını temenni ediyorum” ifadelerine yer verdi.