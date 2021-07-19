Özay, 'Bayram'a kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz'

Ak Parti Maden İl Genel Meclis Üyesi Suphi Özay, yayınladığı mesajda tüm İslam Aleminin Kurban Bayramını kutladı.

Özay; “Bir bayramı idrak etmenin mutluğunu yaşıyoruz. Çok şükür bu bayram sevdiklerimizi ziyaret edeceğiz. Ama şunu unutmayalım pandemi kurallarına uyalım. Uymasak istemediğimiz sonuçları gördük.

Bayramlar; sevgi, paylaşma, dayanışma ve barış gibi insana en çok yakışan değerlerin bir arada yaşanması halinde, hayatın nasıl güzelleştiğini görmemize vesile olan; kırılan kalplerin onarılması, yapılan hataların affedilmesi, kardeşlik duygusuna yer vermemiz gerektiği konusunda bir kez daha düşünmemizi sağlayan çok özel günlerdir.

Kurban Bayramının milletimize ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini temenni ediyor ; kavganın ve savaşın değil, barışın, mutluluğun ve sağlığın hâkim olduğu bir dünya arzusuyla ; Tüm İslam âleminin Kurban bayramını en içten dileklerimle kutlarım” dedi.