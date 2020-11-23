Otomobiller çarpıştı!

Tadım Kavşağında kaza.

Elazığ’da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı. Kaza, Kuzey Çevre Yolu üzerinde bulunan Tadım Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A. K. İdaresindeki Tofaş marka 23 LF 992 plakalı otomobil ile 34 RK 3679 plakalı FIAT marka otomobil çarpıştı. Kazada, bir kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ile polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı ambulansla, Fırat Üniversitesi Hastanesine sevk edildi. Polis ekipleri, kaza ile ilgili inceleme yaptı.