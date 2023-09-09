Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Adıyaman istikametinden Malatya istikametine giden Murat E. idaresindeki 34 UY 8899 plakalı motosiklet, Erkenek Mahallesi çıkışında aynı istikamette önünde seyreden Kadir P. idaresindeki 33 APB 324 plakalı hafif ticari araca çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü Murat E. yaralandı. Yaralı sürücü kaza yerine gelen ambulansla Doğanşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
SAĞLIK
Giriş Tarihi : 09-09-2023 18:28 Güncelleme : 09-09-2023 18:28
Otomobille motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.
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