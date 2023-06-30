Otomobiliyle direğe çarpan sürücü hayatını kaybetti 

Elazığ’da bu gece otomobiliyle aydınlatma direğine çarpan sürücü; kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaza, merkeze bağlı Yurtbaşı beldesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Abdurrahman Sonakalan (69) idaresindeki 12 AU 840 plakalı otomobil sürücüsü, aracının direksiyon hakimiyetini kaybederek aydınlatma direğine çarptı. Kazada araçta bulunan 6 kişi yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Sürücü Abdurrahman Sonakalan, Fethi Sekin Şehir Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti. Sonakalan’ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri, kaza yerinde inceleme yaptı.