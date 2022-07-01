Otomobilin çarptığı yaya yaralandı  

Elazığ’da karşıya geçmeye çalışan yaya, otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Kaza, Karakoçan ilçesi Çakırkaş mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol üzerinde karşıya geçmeye çalışan bir yayaya, sürücüsü öğrenilemeyen 23 KA 174 plakalı otomobil çarptı. Kazada, yaya aracın camından içeri girerek yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralı yaya, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Karakoçan İlçe Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili jandarma ekipleri inceleme yaptı.