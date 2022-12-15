Otomobilin çarptığı yaya öldü   

Elazığ’da anayolda yolun karşısına geçmeye çalışan şahıs, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, Elazığ-Bingöl karayolu 35. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, anayolda yolun karşısına geçmeye çalışan Yusuf Parlakdemir’e (56), 23 KD 270 plakalı otomobil çarptı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, şahsın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemenin ardından şahsın cansız bendeni, otopsisi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırdı. Güvenlik güçleri olay yerinde geniş çaplı inceleme yaptı.