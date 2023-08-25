Otomobilin çarptığı motorlu kurye ağır yaralandı

Bingöl’de otomobilin çarptığı motorlu kurye sürücüsü ağır yaralandı.

Bingöl’de otomobilin çarptığı motorlu kurye sürücüsü ağır yaralandı.Edinilen bilgilere göre İ.T. idaresindeki yabancı plakalı otomobil, Elazığ yolu Bingöl Üniversitesi Kavşağı’nda U.A. yönetimindeki bir kurye şirketine ait 24 ESF 035 plakalı motosiklete çarptı. Kaza sonrası vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Bingöl Devlet Hastanesine kaldırılan sürücünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi