Otomobilin çarptığı genç ağır yaralandı  

Elazığ’da otomobilin çarptığı 23 yaşındaki genç ağır yaralandı.

Kaza, merkez Çaydaçıra Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ö.T. idaresindeki 44 ACC 896 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen M.G.'ye çarptı. Kazada öğrenci olduğu öğrenilen M.G. ağır yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.