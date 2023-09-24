Otomobilin çarptığı araç refüje savruldu: 1 yaralı

Malatya’da otomobilin çarptığı araç, metrelerce savrularak çıktığı refüjde durabildi. Kazada 1 kişi yaralandı.

Malatya’da otomobilin çarptığı araç, metrelerce savrularak çıktığı refüjde durabildi. Kazada 1 kişi yaralandı.Kaza, saat 08.45 sıralarında Malatya-Ankara karayolu Hava Lojmanları kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, kent merkezi istikametine seyir halinden olan C.G.D. idaresindeki 26 ABV 544 plakalı otomobil, Fahri Kayahan Bulvarı istikametinden gelen H.G. yönetimindeki 34 CLJ 922 plakalı araçla çarpıştı. Kazada metrelerce savrulan araçlardan biri refüje çıkarak durabilirken, C.G.D. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.