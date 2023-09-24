Otomobilin çarptığı adam hayatını kaybetti

Elazığ’da yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı 63 yaşındaki adam hayatını kaybetti.

Elazığ’da yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı 63 yaşındaki adam hayatını kaybetti.Kaza, Elazığ Bingöl karayolu Şeyhhacı köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.G. idaresindeki 35 BEP 246 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen 63 yaşındaki İbrahim Halil Yıldız’a çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaya ağır yaralandı. Sürücünün haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralı Yıldız’ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirtti. 63 yaşındaki adamın cansız bedeni cumhuriyet başsavcısının yaptığı incelemelerin ardından Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.