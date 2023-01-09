Otomobilin çarptığı 10 yaşındaki çocuk ağır yaralandı

Malatya’da yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çaptığı 10 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

Kaza, 13.40 sıralarında Malatya-Ankara karayolu Taner Kız Öğrenci yurdu karşısında meydana geldi. İddiaya göre, Elazığ istikametine seyir halinde olan M.E. yönetimindeki 38 SV 520 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan 10 yaşındaki İman H.’ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan çocuk ağır yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı çocuk, daha sonra Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Hastanede tedavisi süren İman H.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.