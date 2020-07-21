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Giriş Tarihi : 21-07-2020 01:21   Güncelleme : 21-07-2020 01:21

Otomobil uçuruma yuvarlandı

Elazığ’da otomobil uçuruma  yuvarlandı, 5 kişi yaralandı.

Otomobil uçuruma yuvarlandı

Kaza, Keban ilçesi Gökdere Oruçlar mezrasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre,  İ. T. yönetimindeki 23 DV 214 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma yuvarlandı. Kazada 5 kişi yaralandı.  Kazayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerin çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

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